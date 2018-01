Jordan Peele espera enviar mensaje con nominaciones al Óscar

LOS ÁNGELES, California(AP )

Jordan Peele ha soñado con un Óscar desde que tenía 13 años, pero ahora que está nominado apenas puede creerlo.



El cineasta de 38 años fue nominado la semana pasada a los Premios de la Academia a la mejor película, dirección y guion original por "Get Out", su ópera prima. El astro de su película de terror y sátira, Daniel Kaluuya, también fue postulado a mejor actor.



"Get Out" podrá ser el primer gran éxito de Peele, pero el actor, guionista, director y productor ha estado puliendo sus habilidades por más de una década.



Comenzó a ser notado por los premios en el 2008, cuando compartió una nominación al Emmy por un sketch que escribió para MADtv. Recibió otras siete nominaciones por sus contribuciones a "Key & Peele", el exitoso programa de Comedy Central que creó con Keegan-Michael Key. Y también coescribió y coprotagonizó (con Key) la comedia de acción del 2016 "Keanu".



Peele dijo que el reconocimiento a su trabajo por parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le ha dado “fe en mi voz”.



"Es como combustible de avión", dijo en una entrevista tras las nominaciones de la semana pasada. "Me hace querer hacer tantas películas como pueda en mi vida".



A continuación extractos de la entrevista.

AP: Entonces, ¿cómo se siente ser un triple nominado a los Premios de la Academia?

Peele: Bueno, no estoy acostumbrado a oírlo todavía. Es algo realmente abrumador que procesar. Estoy tratando de entender cómo llegué aquí desde esta época el año pasado, cuando no sabía si la película realmente iba a funcionar o no.



AP: ¡Qué diferencia puede hacer un año!

Peele: Definitivamente estoy sintiendo el amor y recibiendo con alegría y con honor este logro. Pero ha sido un año agridulce al saber que no ha sido uno maravilloso para todo el mundo.



AP: ¿Cómo fue la mañana de las nominaciones al Óscar para ti?

Peele: Me desperté unos minutos después de que se hiciera el anuncio. Estaba recibiendo mensajes de texto maravillosos de casi que todas las personas a las que he conocido. Y mi hijo (de 6 meses) durmió toda la noche, así que eso también fue grandioso. Fue como una fiesta en mi casa... Él y yo con nuestros mayores logros hasta la fecha la misma mañana.



AP: ¿Te permitías considerar esta posibilidad cuando escribías números de comedia para "Key & Peele?"

Peele: He estado soñando con este momento desde que tengo 13 años. He pasado momentos en los que lo he creído y momentos en los que no. Así que el hecho de que haya ocurrido me da una lección realmente importante y la realización de que es algo más grande que yo. Es importante para mucha gente y para la gente que apoyó el filme y la gente que tiene el mismo sueño pero siente que no puede hacerlo por alguna razón.



AP: Al público le encantó "Get Out". ¿Se siente diferente recibir el aval de la academia?

Peele: Sí, significa algo diferente. No sé cómo, pero ahora que ha llegado, me recuerda cuando vi a Whoopi Goldberg ganar su Oscar por "Ghost", y recuerdo que ella envió un mensaje en su discurso que era para mí. Dijo, 'No permitan que nada los detenga. Si esto es lo que quieren, si tienen un sueño, sigan ese sueño y podrán lograrlo'. Y siempre recordaré eso. Así que con suerte ese es el mensaje que esto le envía a otros jóvenes artistas de color, y mujeres, y gente que ... se siente marginada y siente que no será admitida o aceptada en esta industria. Con suerte ellos también pueden sentir un poco ese mensaje.



AP: ¿Es este reconocimiento aún más dulce dado que tu película es poco convencional y con mucho que decir?

Peele: Hacer esta película y estrenarla fue muy aterrador. Pensé que era muy posible que el mundo no estaba listo, que la rechazaría o que no sería bien recibida. Pero yo sabía que a mí me encantaba, sabía que era algo que tenía que decirse. Así que el hecho de que era aterrador es en cierto modo lo que me hizo saber que era importante y que era mi deber como artista enfrentar ese miedo y realmente arriesgarlo todo.