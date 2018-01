Muere el actor de 'Glee', Mark Salling, en aparente suicidio

LOS ÁNGELES, California(AP)

Mark Salling, una de las estrellas de la comedia musical de Fox "Glee", murió de un posible suicidio a los 35 años unas semanas antes de que fuera sentenciado en Los Ángeles por cargos de pornografía infantil.El abogado de Salling, Michael J. Proctor, le dijo a The Associated Press que el actor murió el martes. No reveló la causa de la muerte.Un oficial de la ley que no está autorizado a hablar públicamente dice que Salling fue encontrado ahorcado en una casa en el barrio Tujunga de Los Ángeles.El funcionario dijo que la muerte del actor está siendo investigada como un suicidio.Salling se declaró culpable en diciembre de la posesión de miles de imágenes de pornografía infantil.Estaba programado para ser sentenciado el 7 de marzo.Actuó como Noah "Puck" Puckerman en la serie, que concluyó en 2015.