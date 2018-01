Rose McGowan detalla violación de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Rose McGowan reveló detalles de la violación que sufrió por parte del productor Harvey Weinstein, en los años 90.



Refiriéndose a él como "el monstruo", McGowan recordó el incidente en su autobiografía "Brave", que está por salir a la venta en Estados Unidos.



Ocurrió en el festival de Sundance de 1997. Llegó a la suite de Weinstein para un encuentro que ella pensó sería para hablar de su carrera, pero el productor la empujó en una habitación con jacuzzi y le quitó la ropa, lo que dejó a la actriz petrificada.



Weinstein la sentó en un costado del jacuzzi y le hizo sexo oral mientras se masturbaba. "Gime ruidosamente; en medio de mis lágrimas veo su semen flotando sobre las burbujas".



En aquel momento le aconsejaron a Rose que no emprendiera acciones legales, pues nadie le creería. La propia actriz escuchó a Weinstein hablar con personas para decirles que no trabajaran con ella.



Ese no fue el único incidente de agresión sexual que Rose vivió, pues en el mismo libro recordó que a los 14 años le metió la lengua en la garganta y le tocó los senos.



De su relación con Robert Rodriguez dijo que se aprovechó de que le contó su incidente con Weinstein. Sobre Marilyn Manson, con quien estuvo casada, escribió que lo amaba, pero ya no podía mantener el ritmo de su estilo de vida.