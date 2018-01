Luis Miguel brilla, pero no tanto

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El regreso de Luis Miguel este 2018 a sus conciertos causó expectativa, pero al parecer no tanta como se esperaba, ya que se estima que este año no romperá con su récord de 30 conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional.



Y es que en 2012, "El Sol" hizo historia al convertirse en el cantante que más shows consecutivos agendó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, con una treintena de participaciones.



Sin embargo, a pesar de que "Luismi" volvió a la interpretación luego de un receso de varios años, su popularidad ya no es la misma, pues con todo y el disco de rancheras "México por siempre", apenas ha podido vender 12 conciertos en el más importante recinto de música popular de México.



Y según el panorama, se especula que no podrá llegar ni a los 15, pues sólo se han anunciado tres nuevas fechas para abril.