La mujer más bella del mundo es de Francia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una vez más la representante de Colombia se quedó a unos peldaños de coronarse como la mujer más bella del mundo en el certamen Miss Universo 2017, puesto que le quitó la contendiente de Francia, Iris Mittenaere, en una velada en la que la representante mexicana, Kristal Silva, se quedó entre las nueve mejores.



Mittenaere, la joven parisina de 24 años que hoy es Miss Universo, logró quedarse con la corona tras ganarle a la contendiente de Haití, Raquel Pelissier, en la ceremonia que se llevó a cabo en el Mall of Asia Arena de Manila en Filipinas.



Con su coronación, Iris Mittenaere se convirtió en la segunda mujer francesa en ganar este concurso que fue conducido una vez más por el polémico presentador Steve Harvey.



Desde que comenzó la ceremonia, el conductor aprovechó para hacer diversas bromas en referencia a su incidente de hace un año cuando le quitó la corona a Miss Colombia, tras equivocarse, pues la real ganadora había sido la joven filipina, Pia Alonzo Wurtzbac.



Pese a que este año ninguna postulante latina obtuvo la corona, durante la ceremonia, las representantes de esta región dominaron el concurso.



De las 86 participantes con las que inició la trasmisión, la primera ronda fue dominada por las latinas gracias a sus representantes de México, Colombia, Panamá, Haití y Perú, quienes estuvieron entre las 13 más bellas.



En la segunda ronda, Kristal Silva, que ya había posado en traje de baño y vestido de noche, fue superada en la semifinal por Colombia, Francia, Kenya, Filipinas, Tailandia y Haití.



Parecía que la historia se repetiría y Colombia y Filipinas lucharían una vez más hombro a hombro para quedarse con el título, sin embargo, las tres finalistas fueron la concursante latinoamericana y la joven francesa, así como la contendiente de Haití.



En esta ocasión, Harvey, a manera de broma y para evitar cometer errores, utilizó unos grandes anteojos.



Para la edición 65 de Miss Universo surgieron temas como Donald Trump, la violencia y los refugiados, como parte de la ronda de preguntas.



Maxine Medina, de Filipinas, fue cuestionada sobre el cambio más significativo que ha visto en los últimos 10 años: “Vi a toda la gente en un evento como éste y es algo importante para nosotros, que somos uno mismo, que como nación somos muy unidos”.



A la representante de Kenia, Mary Were, le preguntaron sobre el gobierno de Donald Trump y señaló: “Fue elegido como presidente y esta no fue la elección de todos los que viven en Estados Unidos, porque está muy dividido el sistema. Hillary Clinton debió haber ganado la elección, pero ahora que Trump tomó el cargo, ha podido unificar a su país”.