Kate del Castillo, Sean Penn y el catálogo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Kate del Castillo se reunió con Joaquín "El Chapo" Guzmán en octubre de 2015. De la odisea que ella y Sean Penn vivieron para conocer al capo mexicano se sabía poco.



En agosto, la actriz estrenó la serie documental en donde contó los detalles del viaje que emprendió junto al actor hollywodense. A través de su sociedad con Netflix, Del Castillo produjo Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo.



De su historia, vestida con los testimonios de sus amigos más cercanos, describió cómo su relación con Sean Penn pasó de lo profesional a lo personal en aquellos tiempos.



“Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Sólo fue negocio”, confesó durante la entrevista que concedió a Good Mornig America mientras promocionaba su producción.



Además, durante las charlas que presentó en la serie, habló de un supuesto catálogo de actrices en Televisa. “La primera vez que a mí me invitaron yo estaba haciendo Muchachitas y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch, entonces cuando tienes que hablar para reservar dije: ‘Ay, muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí’, y me dijeron: ‘No, no, nada más estás tú invitada’, les dije: ‘¿sabes qué? No se me antoja ir, muchas gracias’. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas?’ Casi casi me dijeron: ‘No te estamos preguntando’, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté.



“En las comidas de publicistas, eras básicamente una elegida, así que ¡wow! si te invitaban… porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, quienes compran los tiempos de aire”, agregó.