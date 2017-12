El 'monstruo' al que acusan actrices

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Harvey Weinstein resultó ser un monstruo, o cuando menos así lo han denominado más de 20 actrices, quienes relataron públicamente el acoso y hasta abuso sexual por parte del productor.



Weinstein fue el encargado de producir cintas como El señor de los anillos y Frida, siendo por esta última película que Salma Hayek también fue víctima de sus abusos.



La mexicana relató, a través de una carta publicada en el New York Times, la forma en la que el también empresario la presionó de distintas formas durante la producción del filme basada en Frida Kahlo, en 2002.



“No sabía que muy pronto yo tendría que decir no. No a abrirle la puerta a cualquier hora de la noche en hotel tras hotel y locación tras locación donde se aparecía inesperadamente, incluido un sitio en el que estaba rodando una película en la que él ni siquiera estaba involucrado. No a bañarme con él. No a dejarlo que me viera bañarme. No a dejarlo que me diera un masaje. No a que un amigo suyo, desnudo, me diera un masaje. No a dejarlo que me hiciera sexo oral. No a desnudarme junto con otra mujer”, narró la actriz.



Otros nombres como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Rosanna Arquette y Katherine Kendall alzaron la voz. El productor también perdió su lugar en diversas instituciones como la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.



De ahí, más actores, productores, directores y ejecutivos comenzaron a ser señalados por las víctimas.



Kevin Spacey fue uno de ellos. Las acusaciones comenzaron una tras otra, y ni siquiera su anuncio de ser gay lo libró de las represalias por su comportamiento.



La cadena Netflix decidió terminar su relación laboral con el actor, protagonista de la serie House of Cards. La producción continuará, sin embargo, la participación del actor quedará suprimida de la nueva temporada.