De actriz a doctora en innovación

Gabriela Goldsmith es una de las pocas actrices que puede presumir que renunció al contrato de exclusividad con Televisa y se siente orgullosa de eso porque a cambio, pudo continuar sus estudios en la Universidad Anáhuac, donde concluirá en 2018 un doctorado.



Goldsmith declaró que tiene un buen cierre de año: “Estoy contenta por distintos motivos; diría que estoy diversificada porque me están pasando cosas nuevas; por un lado participo en una Organización no Gubernamental (ONG), por otro, estoy haciendo mi tesis para obtener un doctorado en la Universidad Anáhuac en Innovación y Responsabilidad Social, e hice casting para una telenovela”.



Sobre la ONG, comentó que ya tiene 12 años trabajando ahí y que esa labor altruista la llena de gozo pues ayuda a gente en situación de calle.



De sus estudios mencionó que su tesis se titula “Innovación tecnológica para la integración productiva de población callejera en Santa Fe”.



Sobre su trayectoria en el medio artístico, al hacer un balance, mencionó que la vida la ha tratado bien.



“A veces sientes que te está dando un poco más, pero he aprendido con el tiempo a tomarlo con calma, a no bajarle a la intensidad porque los resultados llegan. Amo mi carrera y los cambios que he hecho”.



A pesar de que Goldsmith tenía su contrato de exclusividad, hace años que debió renunciar a él cuando se dedicó a estudiar. Explicó que le dieron una beca en la Anáhuac que le exigía estudiar los fines de semana y como la disponibilidad del contrato de exclusividad requiere tiempo completo, lo puso a consideración.



“Me costó mucho trabajo tomar esta decisión pero en la vida, en la mía al menos, ha habido pequeños momentos que uno no busca y que son grandes oportunidades. La primera llegó en mi juventud, cuando hice casting y gané para estudiar en Televisa; luego, esta beca que me ofrecen por parte de la Universidad Anáhuac para seguir estudiando.



“Son de esas oportunidades que la vida te da y hay que chambearle. Son regalos y tomé la decisión de salir de mi zona de confort, porque no es lo mismo tener un ingreso asegurado mes con mes que no tenerlo. No estuvo tan mal tomar esta decisión de renunciar a mi exclusividad”.



Sobre la proyección en el extranjero por su participación en las telenovelas que se transmiten a través de la televisión, refirió que se ha maravillado de que ha ido a lugares de descanso con su familia y lo que menos espera es que la gente la reconozca por ejemplo en sitios como Miami, Venecia y en España.



“Las telenovelas son un pasaporte maravilloso y te dan proyección a nivel global, la televisión es muy importante y muy impresionante”.



Gabriela Goldsmith comenzó su carrera artística al ganar un concurso de modelaje en 1982, y en el séptimo arte ha participado en más de 50 películas. Además de televisión, también ha hecho teatro.