Jennifer López y Rihanna, amigas y rivales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de los rumores sobre un supuesto romance entre Jennifer López y el rapero Drake, la cantante Rihanna habría tomado la decisión de dejar de seguir la cuenta de Instagram de J.Lo para mostrarle su inconformidad por la cercanía que mantiene con su expareja sentimental.Hace apenas unos días, el diario The Sun publicó una nota donde una fuente cercana a la neoyorkina aseguró que JLo y Drake han tratado de pasar desapercibidos y disfrutar de su relación en la intimidad."Jen y Drake han tratado de fingir que su vínculo es sólo profesional, pero lo cierto es que están intentando ocultar su romance y el hecho de que se sienten muy atraídos el uno por el otro. Se han visto con mucha frecuencia en las últimas semanas y sus amigos ya comentan sin disimulo la buena sintonía que existe entre ellos", reveló una fuente cercana a la pareja al diario inglés, The Sun.Y aunque la pareja estaba manejando con discreción el asunto, es Rihanna quien no tendría intención de disimular su enojo ante la inminente relación que hay entre sus dos amigos, sobre todo porque ella todavía hasta octubre mantenía la ilusión de seguir adelante con el cantante."La gente que forma parte del círculo más cercano a Rihanna no para de hablar de lo molesta que ella está con todo este tema. Hace solo unos meses, eran ella y Drake quienes estaban juntos. Jen es una de sus mejores amigas en el mundo de la música y el hecho de que sea ella quien le ha quitado a Drake es lo que más le ha sorprendido de todo esto", explicó una fuente al mismo diario.Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazada al rapero con una cara de innegable felicidad.