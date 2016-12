González Iñárritu también es productor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio del glamour que generan los premios Óscar, el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu no deja de hacer cine personal y produjo un documental hoy en posproducción.



El triunfador por El renacido y Birdman fue productor ejecutivo de “Los ojos del mar”, dirigido por su amigo y compañero de batalla José Álvarez.



La producción fue hecha en un barco pesquero en el Golfo de México.



Sebastián Hofmann, quien funge como director de fotografía, explica: “Nos encontramos a un mujer que fue prostituta en los barcos desde muy joven y luego se volvió pescadora y llama la atención porque existe esta idea de que las mujeres no pueden subir a uno porque es de mala suerte”, señala el cineasta.



La participación de González Iñárritu no es nueva en proyectos de cine de bajo costo. Su nombre aparece en la producción del documental “Toro negro”, que nunca salió a cines por cuestiones de derechos de autor y de “En la estancia”, de Carlos Armella.



A José Álvarez, director de “Los ojos del mar”, lo conoce desde la década los ochentas, cuando ambos coincidieron en el medio radiofónico.