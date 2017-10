Elfman quería musicalizar "Coco"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Danny Elfman es conocido internacionalmente por su trabajo de la mano de Tim Burton, para quien ha musicalizado El extraño mundo de

Jack, El cadáver de la novia, El hombre manos de tijeras, Alicia en el país de las maravillas y muchas otras, pero su trabajo no sólo gira en torno a lo fantástico, en su repertorio también está 50 sombras de Grey, Los Simpson y Batman.



Este 31 de octubre Danny Elfman recreará El mundo de Jack en la Arena Ciudad de México (animación en la que dió voz a Jack Skellington) así como los otros otros mundos que ha construido con Tim Burton, a quien describe como un cineasta peculiar con el que nunca sabe si será la última película que harán juntos o una de muchas otras, aunque llevan trabajando 35 años.



En su concierto a la Arena invitaron a que el público vaya caracterizado como en Día de Muertos. En el escenario lo acompañarán el vocalista de Korn, Jhonatan Davis, Sandy Cameron, Susana Zabaleta y Jhon Mauceri.



Además de su trabajo para películas, Elfman trata de hacer de manera alterna otros proyectos que lo emocionan y que no tienen que ver

con la pantalla grande.



En medio de su charla en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México, donde a partir del 6 de diciembre de podrá ver la exhibición El mundo de Tim Burton con más de 500 obras, Danny Elfman compartió su cariño por nuestro país y la cercanía que ha tenido con la

festividad de Día de Muertos toda la vida. Aunque no sabe cómo haría él la música para esta celebración mexicana, se dijo celoso de no

haber sido él quien hiciera la película de Coco.



“Desafortunadamente veo que está por salir una película del día de los muertos y ni siquiera me avisaron para hacer la música” dijo

bromeando.



“Nunca hablo de directores vivos con los que me gustaría trabajar, sólo sepan que estoy muy celoso de algunos compositores que trabajan

con directores mexicanos”.