"Agradezco por un día más", el último mensaje de Karla Luna

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La comediante y actriz Karla Luna, famosa por ser una de las "Lavanderas", falleció este jueves después de una larga batalla contra el cáncer, y tal parece que mantuvo la buena actitud hasta el final. En su último mensaje de redes sociales agradeció un día más de vida y destacó lo importante de la fe para afrontar los problemas.



"Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar par todos ... pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios", publicó en su red social.



"Dios no nos abandona jamás, hay que creer en él, su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla porque entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se estemos pasando".



"No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo si creo y saben... me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará!!! Creamos con él. Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más. Gracias a ese ángel anónimo que me visto el día de hoy y me trajo palabra de vida", finalizó.



Luna acompañó su mensaje con una serie de fotografías al aire libre donde su sonrisa se conjuga con el cielo y un arcoíris en el cielo.