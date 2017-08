Aleks Syntek critica el reggaetón y le responden en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aleks Syntek dice qe el reguetton viene de los simios, y lo dijo mientras hace gira con Caló, Fey, The Sacados y Jeans.. puro genio musical — Tony Pantoja 💂 (@ToonnyyPantoja) 29 de agosto de 2017

El reguetón es bastante feito, pero las letras de Aleks Syntek tampoco son una joya, por ejemplo: Racachucuchaca chucuchaca chucucha... pic.twitter.com/MFOpUTtMRV — Lili Estrella (@Lili_bleu) 30 de agosto de 2017

La gente como Aleks Syntek que ya fue olvidada y desplazada por el reguetón sólo cobra relevancia criticándolo — Por todos los medios (@Xtodoslosmedios) 30 de agosto de 2017

Aleks Syntek criticando al reguetón es como Enrique Guzmán hace 200 años cuando dijo que Flans eran puros tamborazos: viejitos quejicas — Por todos los medios (@Xtodoslosmedios) 30 de agosto de 2017

La neta yo si estoy de acuerdo con lo dicho por Aleks Syntek del reguetón

Pinche ruido y letra sin sentido!



Bravo por decirlo!!!



México — tu-voz (@soy_tuvigilante) 29 de agosto de 2017

No entiendo por qué tanto escándalo por lo que declaró Aleks Syntek.

Yo creo que en ningún momento quiso realmente ofender a los simios... 🐵 — Oscar Salazar Garcia (@Thehitmansalaz) 29 de agosto de 2017

El cantante Aleks Syntek recibió fuertes críticas en Twitter por su opinión acerca del reggaetón.Hace un par de semanas, Syntek ofreció una entrevista a la conductora Adela Micha, en su plataforma Saga.Al hablar de la música, el cantante dijo que no soporta el reggaetón. "¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la m… de oír lo mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón".Syntek indicó que el género le parece una música de fuga, como si fuera una droga que no te deja pensar. "El reggaetón viene de los simios, ojo", añadió a manera de broma.Aclaró que no está en contra del género sino de la falta de diversidad.En Twitter, sus declaraciones causaron revuelo y comenzaron a cuestionarlo por el tipo de música que él hace.También hubo comentarios de apoyo hacia su postura sobre el reggaetón.