"Game of Thrones" genera 3 millones de tuits en episodio final

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los fanáticos de "Game of Thrones" generaron tres millones de tuits durante el episodio final de la última temporada que se transmitió por HBO el domingo pasado.



En un comunicado, Twitter mencionó que el mayor pico de conversaciones se generó a las 21:25 horas, en la escena final cuando dragón de hielo destruyó una muralla.



El segundo mayor pico fue 20 minutos antes, a las 21:05 horas, cuando el personaje "Little Finger" (Meñique) es sentenciado a muerte por Sansa y matado por la mano de Arya.



El tercer momento más comentado fue a las 21:12 horas, cuando los orígenes de la familia de Jon Snow son revelados.



Durante el episodio final de la séptima temporada, los personajes más comentados fueron "Jon Snow", "Sansa, Cersi", "Arya" y "Little Finger".



Esta temporada de "Game of Thrones" se vio afectada por las fallas registradas en HBO Go, plataforma del canal que se vio saturada y "hackeada", por lo que los usuarios tuvieron problemas para acceder a los capítulos que se transmitían los domingos.