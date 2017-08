George Clooney habla de "Suburbicon", paternidad y Trump

(AP )

Muchas cosas han cambiado en la vida de George Clooney desde que él y su esposa Amal tuvieron mellizos en julio. Pero mientras se prepara para develar su más reciente esfuerzo como director, "Suburbicon", el actor y cineasta mantiene algunos rituales familiares.



"Sólo tengo que limpiar el vómito de mi esmoquin", dice Clooney. "Solía ser mi vómito, pero ahora es el vómito de los mellizos. Así que todo cuadra".



Es un nuevo capítulo para Clooney, quien sin embargo conserva algunas de sus viejas pasiones. "Suburbicon", que Paramount Pictures estrena el 27 de octubre, combina dos de ellas: la comedia ("Burn After Reading", ''O Brother Where Art Thou") y el cine con conciencia social ("Good Night and Good Luck", ''Ides of March").



Pero pese a los trailers graciosos, se inclina más a lo segundo. Clooney cree que el filme, que fisgonea en las oscuras tensiones raciales de los suburbios en la década de 1950, es profundamente relevante en los Estados Unidos de Donald Trump.