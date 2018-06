Becky G revela lo difícil que es cantar reggaetón siendo mujer

(GH)

La cantante Becky G reveló los obstáculos que se le presentan al convertirse oficialmente como reggaetonera, pues asegura que muchos le han dicho que una mujer no debería cantar ni hacer música del género reggaetón.



"Cada día me dicen que una mujer no debería cantar canciones así ni hacer música regaetón. Pero, ¿por qué yo no voy a poder hacer música de ese estilo y Maluma y Enrique Iglesias sí? Es algo que no entiendo. Sin duda, hay una doble moral que no me gusta", expresó la intérprete de ‘Mayores’, durante una entrevista para el portal theobjective.



Becky aparece en importantes colaboraciones, por lo que oficialmente se convirtió en reggaetonera, hecho que no ha sido buen visto, pues hasta ahora ese género musical era considerado únicamente para hombres.



“Como mujer hay una línea que no debería cruzar. Muchas compañeras tienen miedo a hacer este estilo de música por sufrir rechazo, pero el público nos está escuchando y las mujeres estamos rompiendo por todos lados. Somos número uno en cualquier país y eso es algo muy grande para nosotras que estamos súper felices de formar parte de este movimiento. La cultura latina tiene muchas cosas que son súper bonitas, pero no me gusta su machismo”, enfatizó la cantante.



Cabe destacar que G inicio su carrera musical con temas en inglés, pero confesó que se le hace más cómodo interpretar canciones en español.