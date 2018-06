Lady Gaga firma autógrafos luciendo un transparente vestido

(GH)

La cantante estadounidense, Lady Gaga fue fotografiada en las calles de New York mientras realizaba una firma de autógrafos, pero lo que más llamó la atención de los presentes, fue el vestido de encajes con el que se le transparentaba todo.



La también compositora salió a la calle con un outfit muy atrevido, un vestido rojo de encaje que dejaba ver el body negro y la tanga que traía puesta.



Este look lo acompañó con unas enormes botas negras y unas medias de red.



Los paparazzis captaron el momento exacto en que Gaga les dio la espalda para realizar la firma de autógrafos.



Después de estar un rato con sus fans, Lady Gaga se alejó de entre la multitud para entrar a un estudio en New York.