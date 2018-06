Andrés García recuerda otras épocas del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para ponerse en pie y posar ante la cámara, el actor Andrés García se apoya en su bastón de madera. Tiene 77 años y aunque ahora dice estar bien de salud, el proceso de recuperación de la cirugía de columna que tuvo hace ya más de un año, todavía es visible.



"He pasado 10 años muy feos, estaba yo en silla de ruedas y después de eso me puse peor, ya no podía caminar ni con andaderas, por eso decidí operarme", dice el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.



"Afortunadamente la operación quedó bien y ya estoy caminando con un bastón como apoyo; también puedo caminar sin bastón unos 40 pasos", indica.



Desde su casa en Acapulco, el actor, que cuenta ya con más de 50 años de trayectoria en el medio artístico —debutó en el cine en 1967 con la película "Chanoc"—, da su opinión sobre la industria nacional.



García no está de acuerdo con cómo se manejan los contenidos actualmente. "No me gusta lo que se está haciendo ni en televisión ni en cine porque uno no conoce a los actores. ¿Quiénes son? Quién sabe. ¿Dónde aprendieron a actuar? Quién sabe, porque son malitos la gran mayoría, y hasta la dirección tampoco me parece", explica.



El actor de origen dominicano considera que la calidad y la producción era mucho mejor de 15 hasta 40 años atrás comparado con lo que se está haciendo ahora. Uno de los motivos, asegura el histrión, está en los dueños de las televisoras.



"Es un momento desafortunado cinematográfico y televisivo el que estamos viviendo. No sé qué pensarán hacer con ello pero no veo que le estén encontrando la solución adecuada", sentencia.



Trabajos como el más reciente de Eugenio Derbez "¡Hombre al agua!" tampoco han sido de su agrado.



"¿Qué éxitos comprobables tiene Derbez a parte de su serie de televisión que él dirigía y producía? Lo hacía muy bien y eso es lo de él. Ahora que quiere ser galán no agarra el piso, hace el ridículo en lugar de ser el galán. Si es un nuevo mercado el que está tratado de descubrir qué bueno, ojalá le vaya bien, aunque creo que su postura de galán no le va", asegura.



Además considera que esta imagen de galán como la que él mismo proyectaba en su época ya no existe. Aunque actualmente García comenta que no ha recibido propuestas de regresar al medio del espectáculo, planea otra forma de volver produciendo su propia serie autobiográfica.



"Quiero encargarme de supervisar el tono de mi historia", adelanta.

"Por ahí me dijeron que no, que hay quien quiere pagarme los derechos, pero no se los vendo. Buscaré la manera de producirla yo".