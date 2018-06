Rafael Amaya rompe el silencio y desconoce si continuará en "El Señor de los Cielos"

CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO()

Tras algunas semanas de especulaciones con respecto a la continuidad del protagónico de Rafael Amaya en la serie "El Señor de los Cielos", el actor rompió el silencio y dio su versión al respecto.



Luego de darse a conocer que el histrión podría dejar la trama debido a un problema de salud, mismo que habría adquirido durante las grabaciones del proyecto, es que Amaya brindó una entrevista a la Revista People y confesó:



"Me cambió la vida Aurelio y vamos a platicarlo (con Telemundo para seguir grabando otras temporadas) y agarrarnos de la mano y seguir viajando juntos", dijo en primera instancia.



Sin embargo, también dejo ver que esta consciente que este puede ser el final de su emblemático personaje y agregó: "Y si llegó la hora de soltar la mano, pues a soltar la mano, vamos a ver qué pasa".



Acto seguido, Rafa subrayó la importancia que ha tenido en su vida el desempeñar este papel y destacó: "Siempre voy a estar dispuesto a trabajar con los que me dieron la mano cuando estaba tirado. (No) les voy a dar la espalda, decir: ‘Ah, ahora que ya tengo, pues ya no (sigo)’. No puedo, no puedo".



Finalmente, el actor explicó que se esta recuperando de la enfermedad que padeció luego de grabar unas escenas en donde tuvo contacto con excremento de murciélago, y que por eso puedo continuar rodando la sexta temporada del proyecto.