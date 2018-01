Presidente de Academia enfrenta críticas por mujeres

(AP )

El presidente de la Academia de la Grabación Neil Portnow ha sido criticado por sus comentarios tras la 60a entrega anual de los Grammy que terminó sólo con dos ganadoras femeninas en el escenario y dudas sobre la elección de artistas que se presentaron en la gala.



Tras la ceremonia del domingo muchos admiradores y críticos cuestionaron si la mención al movimiento Time's Up apareció sólo por compromiso cuando la única mujer nominada al álbum del año, Lorde, no tuvo un número musical. En cambio se dedicaron múltiples minutos de la ceremonia televisada a artistas masculinos que no estaban nominados.



Portnow dijo tras bambalinas que las mujeres que quieren ser parte de la industria musical tienen que “salir adelante” lo cual fue criticado por admiradores y artistas por igual.



Se envió un correo a la academia para conocer sus comentarios al respecto sin obtener respuesta el lunes.