Nombran reina del mariachi a Susana González

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Susana González actualmente es Elena Tejero en el musical "Aventurera", producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz, donde no sólo actúa, también baila y hasta canta, a pesar de que esto último, dice, no es su fuerte.



Pese a que cantar no es su fuerte, en breve, la actriz podría sorprender a la audiencia con su primer placa discográfica, en la que además, estaría acompañada de un mariachi.



La tarde del sábado, cuando Susana fue coronada como la reina del mariachi número 29, Chucho López, actual presidente y director general del "Día Mundial del Mariachi y Festival", dijo que ya se encuentra trabajando en el álbum le realizarán a la actriz.



Apenada, González sonrió, mientras López aseguró que están preparando su disco.



"Aunque ella dice que no, queremos hacer las cosas bien y claro que sí, con ayuda de Dios y el talento de ella y vamos a hacerlo".



A la celebración acudió el roquero Álex Lora, quien además de recibir un reconocimiento, obtuvo la medalla "Pedro Infante" (otorgada por la asociación en conjunto a la ANDA) a sus más de 50 años de carrera artística, misma que aceptó en compañía de su esposa Chela Lora.



La embajadora del mariachi también estuvo presente y junto a Chela coronaron a Susana González como la reina 2018 en el día del Mariachi que se celebró este 27 de enero.



A su salida de la coronación, González expresó estar halagada con la invitación y, aunque no descarte hacer el disco, confesó, tiene que preparase mucho.



"Para hacerlo, como todo lo que me propongo, tengo mucho que ensayar, practicar y mejorar, quiero hacer un buen papel, así como en cada uno de los proyectos que hago".



González terminó el año pasado la telenovela "El vuelo de la victoria" y ahora realiza pruebas para volver a las telenovelas este año.