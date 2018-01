Lupita Jones pierde control ante cibernautas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La primera Miss Universo mexicana Lupita Jones pierde el control ante algunos cibernautas quienes la culpan de que la concursante originaria de Sinaloa, Denisse Franco, no llegara más lejos en la pasada emisión del certamen en 2017.



Todo sucedió durante una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de Lupita, pues ella quería hablar respecto a la labor que se hace para Mexicana Universal.



Pero ante la insistencia de que tocara el tema de Franco, la bajacaliforniana respondió en un principio con gran calma y mencionó, la sinaloense estaba en su estado natal descansando.



Lupita también indicó que hacer su trabajo no es tarea fácil: "Cuando gustes te presto mis zapatos para que vengas a ver lo que es manejar un concurso como este, lidiar con cualquier cantidad de personalidades de las chicas, niñas que aunque ustedes las endiosan no están dispuestas a trabajar, ni a sacrificarse ni a comprometerse...".



Además advirtió: "Y si les caía gorda les voy a caer más gorda, porque las voy hacer trabajar mucho más pobrecitas, verdad, tan mala Lupita que las hace trabajar tanto a las misses por Dios".