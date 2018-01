Bruno Mars vence a "Despacito"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La 60 entrega de los Premios Grammys 2018 dio un giro inesperado cuando "Despacito", tema interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, no resultó ganadora en ninguna de las nominaciones de los galardones que entrega la Academia de Grabación.



El tema de los dos cantantes latinoamericanos, que rompió varios records de reproducción y descargas en distintas plataformas de música, se perfilaba como la favorita de la noche, por lo que diversos usuarios de redes sociales se mostraron sorprendidos cuando Bruno Mars derrotó al famoso tema musical en las dos categorías principales en que estaba nominada: "Canción del año", donde ganó con "That’s what I like" y "Grabación del año" con "24K Magic".



Otra categoría nominada fue "Mejor interpretación vocal de dúo o grupo", donde Luis Fonsi y Daddy Yankee, nominados por el remix realizado con Justin Bieber, perdieron contra "Feel it still" de Portugal. The Man.



Cabe recordar que, entre los logros de la canción "Despacito" fue convertirse en la canción más escuchada a diario en el portal Spotify, donde derrotó a "Shape of You" (Canción ganadora del Grammy por "Mejor interpretación Pop Solista"); y el récord por conseguir las 4 millones de reproducciones en Youtube.



Bruno Mars, el ganador de la noche



Bruno Mars se convirtió en el gran ganador de la ceremonia celebrada anoche en el Madison Square Garden de Nueva York, al llevarse los 6 premios Grammys a los que estaba nominado, entre ellos, aquellas de las categorías más importantes entre las que destacan "Grabación del Año" (24K Magic), "Canción del Año" (That’s what i like) y "Álbum del Año" (24K Magic).