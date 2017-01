Donald Trump, refugiados y violencia, temas en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la recta final de la edición 65 de Miss Universo surgieron temas como Donald Trump, la violencia y los refugiados, como parte de la ronda de preguntas.



Las seis semifinalistas participaron en la prueba donde tenían que responder un cuestionamiento del jurado.



Maxine Medina, de Filipinas, fue cuestionada sobre el cambio más significativo que ha visto en los últimos diez años y dijo: vi a toda la gente en un evento como este y es algo importante para nosotros que somos uno mismo, que como nación somos muy unidos.



A la representante de Kenia, Mary Were, le preguntaron sobre el gobierno de Donald Trump y señaló: "Donald Trump fue elegido como presidente y esta no fue la elección de la mayoría de personas que viven en Estados Unidos porque está muy dividido el sistema", añadió que Hillary Clinton debió haber sido elegida, pero ya que Trump tomó el cargo ha podido unificar a su nación.



A Miss Tailandia, Chalita Suansane, le preguntaron a qué líder admiraba y por qué y dijo que al Rey de su país. "Su majestad ha trabajado hasta el cansancio por la gente desde que yo nací. Para toda la gente en Tailandia, Su Majestad ha sido como un padre".



Iris Mittenaere, representante de Francia, respondió una pregunta sobre los refugiados.



"Los países deberían tener el derecho de abrir o cerrar sus fronteras. Así que cada país puede elegir si quiere cerrar o abrir sus fronteras. En Francia queremos tener la mayor globlalización posible y aceptar a los extranjeros, así es que abrir las fronteras nos permite viajar más y aprender de lo que hay afuera en el mundo".



Miss Haití, Raquel Pelissier, dijo que habría marchado por los derechos humanos. "Eso es lo que necesitamos en el mundo, somos uno, hace muchos años seis especies vivían en el mundo ahora solo somos una. Necesitamos el uno a otro y necesitamos respetarnos".



A Miss Colombia le preguntaron por qué cree que prevalece la violencia en la sociedad moderna y Andrea Tovar respondió:

"Pongo de referencia un país que viene de violencia y así haya un presidente que no se lleve con otro trabajamos unidos para conseguir la unidad. Campañas, respeto e inclusión para poder tener una transformación social que eduque a nuestros niños".