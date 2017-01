Latinoamérica quiere de vuelta el título de Miss Universo

(AP )

La próxima Miss Universo será elegida esta noche en Manila de entre 86 representantes de todo el mundo.



Tras una edición en la que Colombia probó las mieles de la victoria por tan sólo unos momentos, aspirantes de Venezuela, Puerto Rico, Argentina, México, Brasil, Chile, Ecuador y otros países latinoamericanos buscarán que la corona regrese a la región.



Durante su estancia en Filipinas, las concursantes fueron recibidas por el presidente Rodrigo Duterte en el palacio presidencial de Malacanang. La competencia preliminar se realizó el jueves en el Mall of Asia Arena, donde desfilaron en traje de baño, traje de noche y traje típico nacional.



Miss Argentina, Estefanía Bernal, dijo a Miss Universo que su traje estaba inspirado en la Pacha Mama. Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez Durán, señaló que el suyo, que incluye latas y tela recicladas, está inspirado en el Ave del Paraíso para representar la biodiversidad de su país. El traje de Miss Ecuador, Connie Jiménez, se inspira en los colibríes de su tierra.



La actual Miss Universo, la filipina Pia Alonzo Wurtzbach, fue coronada en diciembre de 2015. Inicialmente Alonzo fue anunciada como la segunda finalista y la colombiana Ariadna Gutiérrez Arévalo como la ganadora. El resultado le habría dado dos títulos consecutivos a Colombia tras el triunfo de Paulina Vega en 2014.



Pero momentos después el presentador, Steve Harvey, corrigió su error y Alonzo se convirtió en Miss Universo, dando el tercer título para su país.



Sorprendentemente, Miss Universo volvió a elegir a Harvey como presentador de la ceremonia de esta noche, cuando será elegida Miss Universo 2016.



Entre los países latinoamericanos Venezuela ostenta el mayor número de victorias, con 7, la más reciente en 2013 con Gabriela Isler. Le sigue Puerto Rico con 5, mientras que Colombia, México y Brasil tienen 2. En el conteo general, Estados Unidos se mantiene como líder tras haber resultado ganador en 8 ocasiones. La actual Miss Estados Unidos es Deshauna Barber, oficial del ejército de 27 años originaria del Distrito de Columbia.



Durante la gala de esta noche, la banda Boyz II Men y el rapero Flo Rida se encargarán de los números musicales.



El jurado está integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.



Miss Universo se trasmitirá el domingo a las 19:00 (hora del Este) por Fox en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica.