Tres días de música en Mexicali fest

Tres días de mucha música se vivirán en Mexicali con la llegada de Pink, Foo Figthers y Gun’s and Roses a la capital bajacaliforniana.



En el festival musical ‘Cachanilla Fest’, los artistas engalanarán el Bosque de la Ciudad, el próximo mes de febrero.



Lo que será sin duda uno de los mejores conciertos registrados en la historia de Mexicali, llevará a la ciudad al mapa internacional de la música.



Aunque no se tiene el line up completo confirmado, los organizadores del festival anunciaron a los números estelares.



Lo que podría denominarse el “Coachella cachanilla”, está por ocurrir en Mexicali, donde habrá un espectacular show musical por tres días en la región.



Próximamente podremos dar a conocer la venta de boletos en sus diferentes fases, para que no te quedes fuera de esta experiencia única en Mexicali.



*** HOY ES DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES, ASÍ QUE “INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR, SABIENDO QUE EN ESTE DÍA DE NADIE TE PUEDES CONFIAR”.