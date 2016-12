Fallece de Debbie Reynolds, mamá de Carrie Fisher

(GH)

Debbie y Eddie Fisher. Foto: AP

Debbie firmando autógrafos a los fanáticos. Foto: AP

Debbie Reynolds - que llegó al estrellato en "Singin in the Rain" y rápidamente se convirtió en un elemento básico entre la realeza de Hollywood - murió este miércoles como resultado de un derrame a la edad de 84 años, reportó TMZ Reynolds falleció luego de haber sido hospitalizada por una emergencia médica. El martes, su hija, la actriz, escritora y guionista, Carrie Fisher, murió de complicaciones por un ataque al corazón que había sufrido cuatro días antes mientras viajaba de Londres a Los Ángeles.Reynolds protagonizó el clásico "Singin in the Rain" junto con Gene Kelly en 1952, y fue nominada a un Óscar por su papel en el musical "The Unsinkable Molly Brown".También fue nominada a un premio Tony en 1973 por su desempeño en el musical "Irene" en Broadway.Reynolds tuvo dos hijos con el fallecido cantante Eddie Fisher, que la dejó para iniciar una relación con Elizabeth Taylor.El martes, Reynolds se dirigió a la muerte de Fisher en Facebook, escribiendo: "Gracias a todos los que han abrazado los dones y talentos de mi amada y sorprendente hija. Estoy agradecido por sus pensamientos y oraciones que ahora la guían a su próxima parada".Todd Fisher confirmó que Reynolds falleció el miércoles, un día después del deceso de su hija, Carrie Fisher, a los 60 años."Ahora está con Carrie y todos tenemos roto el corazón", dijo Fisher desde el Centro Médico Cedars-Sinai, a donde su madre fue trasladada de emergencia durante el día.Fisher señaló que el estrés por la muerte de Carrie "fue demasiado" para Reynolds.