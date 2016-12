Integrante de CD9 deja la banda para ser solista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Todas las boy bands tienen ciclos, más sus integrantes y CD9 no será la excepción. Alonso Villalpando deja la banda para poder seguir adelante con sus inquietudes artísticas.



El joven rubio decidió seguir su camino en solitario para poder explorar otras facetas, incluida la de la actuación, sobre todo ahora que las televisoras están abriéndose a otro tipo de contenidos.



Gracias a las seguidoras de la banda, los ejecutivos notaron la fuerza que tiene Villalpando entre ellas y consideraron como una buena inversión atraer el joven.



Sin embargo, el ojiazul no dejará la música y por fin podrá darle su toque personal a las canciones que interpretará e incluso mantendrá su fidelidad a la disquera Sony.



Este año One Direction también se tomó un descanso después de estar en gira por todo el mundo y sobre todo luego de la salida de Zayn Malik para lanzarse como solista.



Las fanáticas tendrán que seguir apoyando a Alonso, porque el año 2017 se ve prometedor para el joven cantante... Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día 28 en nadie debes confiar.