Belinda reparte tacos a rescatistas en Morelos

Quiero compartir este video sin afán de molestar a nadie, sin presumir nada porque no tengo nada que presumir.... Solo quiero compartirles un momento único el día de hoy, me uní a estas guerreras, que le dan de comer a todos los que están trabajando sin parar para remover escombros, porque yo soy una ciudadana más, que amo mi país, que me siento orgullosa de ponerme la camiseta y de ayudar en lo que pueda y así seguiré hasta que me quede sin aliento.... les doy mi palabra que este compromiso no acaba aquí, haré todo y más por dar lo mejor de mi, de dar un ejemplo con acciones y no con palabras a mis posibilidades pero lo haré, porque quiero que salgamos adelante y que nada ni nadie nos haga menos nunca más! Nosotros podemos Unidos siempre! 🇲🇽 #fuerzamexico

