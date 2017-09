Mon Laferte sobre México: "Esta ciudad necesita levantarse"

NUEVA YORK(AP )

Mon Laferte recién había aterrizado en su Chile natal para dar un concierto cuando se enteró del potente sismo que estremeció a su adoptiva México, adonde volvió al día siguiente para encontrar “una ciudad devastada, bien diferente”.



“En cada esquina que uno avanza ve un edificio que se está derrumbando o un edificio que se derrumbó. Amigos cercanos perdieron sus casas. No hubo pérdidas humanas de gente cercana, entonces creo que hemos sido afortunados al menos en mi entorno más cercano, pero ha sufrido mucho México, mucho, mucho”, dijo la cantante el miércoles en una entrevista telefónica con The Associated Press.



La artista de 34 años, que esta semana recibió cinco nominaciones a los Latin Grammy, tiene tres conciertos totalmente vendidos programados para la próxima semana en el Auditorio Nacional capitalino, pero inmediatamente después del terremoto pensó que lo correcto sería cancelarlos “por respeto (a las víctimas), por el luto”.