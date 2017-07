Publican nuevas imágenes de "Star Wars: Los Últimos Jedi"

(GH)

Falta cada vez menos para el estreno de 'The Last Jedi', la siguiente entrega de la saga.Para calentar la espera, revelaron algunas imágenes, incluso el rostro completo del villano Snoke.Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Twitter Star Wars Stuff, donde también se puede conocer el aspecto que tendrán en "The Last Jedi" Finn (John Boyega), uno de los miembros de la resistencia; la capitana Phasma (Gwendoline Christie), o la enigmática heroína Rey (Daisy Ridley).