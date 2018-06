Sancionan a parte del elenco de ''El Señor de los Cielos'' por gestos racistas

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Parte del elenco de la exitosa serie de Telemundo ‘‘El Señor de los Cielos’’ presenció el par de encuentros decisivos para la clasificación de México al Mundial; sin embargo el festejo se fue de las manos y se tornó ofensivo; al menos para los ojos de sus directivos En un video subido a Instagram, se ve a Carmen Aub (Rutila), Alejandro Félix (“Chatarrero”), Iván Arana (Ismael), Antonio López Torres (“El Pulque”) y David Ponce (“El Skinny”) haciendo gestos en burla de la apariencia del equipo asiático; acompañados de están Alex Walerstein (“El Greñas”) y Karen Sandoval(Laura), quienes no entraron en la irreverencia.Tras ello Telemundo tomó la determinación de suspender a los participantes en las burlas de manera indefinida . Por lo que la actriz (Carmen Aub) que encarna a Rutilda usó la misma red social para disculparse de lo sucedido.“El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, al contrario, lo único que tengo yo para el pueblo coreano son agradecimientos porque es un país que ha ayudado muchísimo a México” comentó Aub en el mensaje.Carmen también aprovechó para recordar la solidaridad del país coreano durante los estragos del terremoto del 19 de Septiembre en 2017.Sin ir muy lejos, en el pasado terremoto donde tuvimos muchísimas perdidas, muertas y demás, donaron apróximadamente $2 millones de dólares. También mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran. Lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del Mundial, yo que no sé mucho de futbol y ofendí a alguien, los que me conocen saben que no me define y los que no, les quiero ofrecer de corazón una disculpa’’.