Eduardo Carbajal es señalado de acoso sexual por parte de una segunda actriz

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de que el actor de ‘Como dice el dicho’ fuera acusado de violación por parte de Elisa Vicedo, una segunda actriz asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte de Eduardo Carbajal.



Se trata de Esperanza Morett, quien asegura haber sido presionada por Carbajal para que se desnudara en un casting.



“Me dicen que yo tengo que hacer una escena en desnudo, y mi pregunta y mi reacción fue: ¿Por qué en un casting me tengo que desnudar, cuando he casteado con varios productores y nunca me han pedido una cosa así?”, comentó Esperanza durante su entrevista con ‘De primera mano’.



Asimismo, reveló que después de haberse negado a desnudarse, se comunicó con la productora, pero ésta no estaba enterada de la situación, por lo que se comprometió a indagar. Horas más tardes, Eduardo le envió mensajes de voz en los que insultó a la joven actriz.