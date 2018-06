Paola Rojas decide hablar sobre el tema de Zague frente a las cámaras

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de que hace unas semanas se hiciera viral un video en el que aparece el ex futbolista ‘Zague’ mostrando sus partes íntimas, Paola tomó una decisión con respecto al escándalo causado por dicha situación.



La periodista mexicana había decidido no hablar frente a las cámaras sobre este tema, pero fue tanta la insistencia de un comunicador, que Rojas decidió concederle la entrevista, en la que dejó claro que nunca dirá nada ni en contra ni a favor sobre el escándalo.



"No tengo nada qué decir, nunca voy a decir nada al respecto, nunca. No importan las veces que me preguntes, con respecto a ese tema no voy a decir nada”, enfatizó la mujer.



Asimismo, agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes han sido muy respetuosos.



“Mucha gente ha sido muy solidaria, ha sido cariñosa, ha sido respetuosa, ha sido cálida, eso lo agradezco y me lo quedo siempre. Mucha solidaridad y respaldo han sido bien importantes (…) A algunos les tomó algunos días recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente. Han sido más las muestras de cariño y respeto, y con eso me quedo", expresó Paola.