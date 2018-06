Kylie Jenner arrasa en redes sociales con video sin maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando no se esperaba más de la socialité Kylie Jenner, suben un video de ella sin maquillaje. Sí, la empresaria y dueña de tu maquillaje favorito Kylie Cosmetics compartió con fanáticos sus básicos y sus mejores tips para maquillarse por la mañana.La encargada de hacer esto fue la revista de moda Vogue quien no escatimó en presentar a la influencer sin una gota de maquillaje.A pesar de las críticas, Kylie enseña en el video cómo pintarse los labios, maquillar los ojos y aplicar iluminador. Usuarios en internet aplaudieron esta iniciativa que muestra un rostro más natural de Jenner, quien se le conoce por sus excéntricos looks y sus coloridas pelucas.En una diminuta bata de baño, Kylie usó una paleta de sombras de su propia marca, una base de mac – que mezcló con iluminador de Marc Jacobs. Después usó correctores y una pantalla solar de Chanel. Para rematar, Kylie Jenner usó un bronzer de la firma KKW, de su hermana Kim Kardashian.Para terminar, Kylie aplicó toques de blush e iluminador y terminó con su rutina de maquillaje. Esta rutina la puedes copiar y usarla para eventos semiformales hasta formales.