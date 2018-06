'Chiquis' Rivera confiesa haber pensado en suicidarse

TIJUANA, Baja California(El Universal)

La cantante mexicana, 'Chiquis' Rivera dio a conocer algunos detalles de su vida, de los cuales destacó que en algún momento pensó en suicidarse.



Durante una entrevista para el programa televisivo ‘El Gordo y la Flaca’, Rivera confesó que tuvo ciertos momentos difíciles en su vida, que le hicieron pensar en irse de este mundo.



“Pensé en quitarme la vida. Llegué a estar en mi closet, tenía una pistola y lo pensé, lloraba y dije: ‘ya, si no tengo a mis hermanos, si no tengo a mi madre, ¿qué estoy haciendo en esta vida?”, comentó la intérprete de Horas Extras.



Continuó diciendo que fue un amigo quien la hizo desistir de tal decisión, pues él le quitó el arma y se quedó con ella para que se tranquilizara.



Asimismo, se refirió a su mamá, destacando que Jenni Rivera estaba relacionada con personas poco buenas.



“Había gente que se le estaba acercando a mi mamá que no era buena, yo creo que por miedo de que se llegara a molestar conmigo no le dije ciertas cosas. Yo creo que mi mamá en esos momentos estaba en un lugar no tan bueno”, concluyó.