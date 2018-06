Evan Rachel hace huelga de hambre ante las políticas de Trump

(GH)

La actriz y modelo, Evan Rachel Wood se sumó a la huelga de hambre de 24 horas promovida por tres asociaciones, ante las reformas migratorias del mandatario estadounidense, las cuales han separado a miles de niños del lado de sus padres.Las asociaciones que promovieron la huelga de hambre fueron La Unión del Pueblo Entero (LUPE), el Proyecto de Derechos civiles de Texas y Robert F. Kennedy (un grupo de Derechos Humanos).La actriz no sólo se sumó a la huelga de hambre, sino, también visitó un refugio de niños inmigrantes en McAllen, Texas, en donde pudo observar claramente lo que estaba pasando con las familias que han sido separadas."Quería ponerle cara a sus historias. Estar allí, abrazarlos y jugar con ellos, me mostró lo dulces y cariñosos que son, pero también lo cansados y doloridos que están. Y vi el miedo en los ojos de sus padres", expresó la también músico, para medios internacionales.Asimismo, comentó que la huelga de hambre que realizó es un gesto pequeño en comparación a lo que las familias están pasando.Evan incitó a sus seguidores a través de las redes sociales a sumarse a la causa por medio de donaciones."Ciertas organizaciones como la Cruz Roja no han recibido 'permiso' para donar suministros, pero se puede”.