Héctor Sandarti se va a Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Héctor Sandarti quemó todas sus naves para irse a Telemundo. El conductor reconoce que la oportunidad en el canal es tan buena que decidió hasta mudarse a Miami.Con su incorporación al programa matutino "Un nuevo día", Sandarti se va a conducir el "Hoy" de Telemundo. "Estuve tres días de invitado, y creo que mi participación le gustó mucho a los productores que por fin se dio esta oportunidad y me llamaron para quedarme", narró vía telefónica.Sandarti estuvo 25 años en Televisa y dice que está muy agradecido con la televisora por todo lo que logró ahí. Aseguró que la relación con la empresa quedó en los mejores términos."Con Telemundo fue un año de negociaciones, de pláticas, de reuniones. Así que me ofrecieron un contrato de exclusividad por varios años, los suficientes para quemar mis naves e irme", dijo.El guatemalteco compartirá escena con Marco Antonio Regil, Adamari López, Rashel Díaz y Zuleyka Rivera. "Están armando un programa muy bonito, con todo nuevo y con grandes personalidades, no puedo ser más afortunado", expresó.La nueva vida en Telemundo incluirá algunos otros proyectos como una telenovela, pero todo ellos serán más adelante. Al hacer el anuncio oficial, el también actor subió un video a sus redes sociales en donde buscó terminar con especulaciones. "Fue algo que me nació, estaba en los pasillos de Televisa y decidí hacer el video".En el audiovisual, Sandarti no hace más que agradecer. "Gracias compañeros actores; sé que ha sido un placer y pronto los volveré a ver y gracias a toda la gente de maquillaje, administración, a toda la gente de los foros, técnicos y tantas personas que siempre me recibieron con una sonrisa en esta empresa".La noticia coincide con su cumpleaños 50 y también compartió una fotografía de cuando era niño, acompañada de una reflexión."Hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio".Desde los años 90, Sandarti ha participado en telenovelas, programas de comedia y como conductor en diversos proyectos.