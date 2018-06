Kim Kardashian 'deslumbra' Instagram con diminuto bikini

(El Universal)

La celebrity Kim Kardashian no renuncia a las ‘selfies’. Aunque hace unos días declaró que no se tomaría más fotos, este martes ‘rompió’ Instagram al posar en un diminuto top y bikini de la marca Yeezy, que impulsa su esposo.En la imagen, Kardashian aparece hincada frente al espejo. Tiene el cabello suelto y largo, usa sombra café en los ojos y labial nude en los labios. Detrás de ella hay decenas de cambios de ropa de Yeezy.La fotografía acumula casi 4 millones de ‘Me gusta’ y decenas de comentarios. Algunos de sus 113 millones de seguidores elogian su espectacular figura, pero otros piensan que Kim debería “moderar” el contenido que sube a la red social.La estrella de Keeping Up With The Kardashian declaró a la cadena KTLA : "Ya no tomo selfies, ya no me gustan realmente. La vida no sólo se trata solo de tomar selfies, solía pasar mucho tiempo tomándolas". Esas palabras se las llevó el viento.Kim Kardashian está promocionando la marca Yeezy y sus selfies están al por mayor. Además, posee una de las cuentas más valiosas de Instagram. Según la empresa Hopper HQ, la ‘celebrity’ gana 500 mil dólares por cada imagen patrocinada en la red social.Kim Kardashian ha entrenado día y noche en el gimnasio para lucir una figura espectacular a sus 37 años. Durante todo un año realizó ejercicio cardiovascular y de fuerza para lucir increíble en la Gala del Met.También adoptó un régimen alimenticio que compartió en su sitio web: "He sido muy estricta con mi dieta, últimamente. Cuando compro en el supermercado, me llevo proteína magra, carbohidratos, frutas y verduras, pero tampoco renuncio a los antojos”, dice.En febrero, Kim reveló que logró reducir el tamaño de su cintura de 66 a 60 centímetros. “Nunca en mi vida había logrado tener una cintura de 60 centímetros”, dijo en su reality show, y agregó que sus caderas miden 99 centímetros.Ni siquiera su hermana Kourtney Kardashian podía creerlo: "No puedo tomar tus caderas en serio", dijo la madre de tres niños, "porque tu cintura es tan pequeña y tus caderas son tan grandes".La también empresaria asegura que consiguió tales medidas a base de arduo ejercicio. Después del nacimiento de su hijo Sain, en 2015, se dedicó a conseguir una figura de impacto.