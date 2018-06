Reflexiona Ludwika sobre equidad de género

TIJUANA, Baja California(GH)

A Ludwika Paleta le lloran los hijos en casa, pero también el que tiene en teatro, aún así la actriz sale airosa en ambos retos que la hacen crecer como persona y profesional.



Como mamá está al pendiente de sus mellizos, Bárbara y Sebastián, nacidos el 30 de mayo del 2017, pero también se da el espacio para protagoniza y producir la obra "Los hijos también lloran".



De esta manera, la actriz nacida en Polonia, pero radicada en México, ha encontrado el balance y los tiempos para convertirse en una mujer que puede decir que sí se puede.



"Más allá como actriz, estoy más del lado de la mujer trabajadora, que tengan las mismas oportunidades que los hombres porque somos capaces de luchar por nuestros objetivos.



"Por el lado actoral, en México los salarios para las actrices siguen más bajos que la de los hombres, creo que es momento de que todos reflexionemos sobre este punto", compartió Ludwika Paleta en entrevista para EL IMPARCIAL.



En su faceta como productora, la también esposa de Emiliano Salinas Occelli, explicó que un día se le acercó Andrés Zuno con su novela "Los hijos también lloran", que después la convirtieron en obra de teatro.



"Es importante apoyar proyectos teatrales, levantarlos, Andrés me mostró la historia, me gustó, la convertimos en obra de teatro, ser productora para mí no solo es poner el dinero, sino mas bien apostar por obras que valen la pena y esta es una de ellas.



"Esta obra es la vida de Andrés, es importante resaltar que es una historia muy personal, y además lo especial es que justo el actor se interpreta a sí mismo en escena", indicó.