Critican a Eugenio Derbez por la mamá de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

El actor Eugenio Derbez compartió un video que se hizo viral en redes sociales y tras bromear con la desaparición de la madre de Luis Miguel, provocó gran polémica entre sus seguidores.



En las imágenes donde se ve a una mujer interrumpir un enlace en vivo gritándole al que parece ser su hijo, Eugenio comentó: "Luis Miguel no ha encontrado a su mamá... ¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren!".



Y a pesar de que algunos internautas lo consideraron gracioso, otros le comenzaron a reclamar:



"¿Que tiene que ver el monje loco con la mamá de Luis Miguel? ¿Haz tu chistecito del monje y de cualquiera de tus personajes, pero no te burles de una verdadera tragedia o acaso no has visto la cantidad de entrevistas en las que LM sale diciendo que extraña mucho a su mamá?".



Hasta el momento, el comediante mexicano no ha dado respuesta al respecto.