Lupita Jones niega que haya discriminación en Nuestra Belleza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lupita Jones niega cualquier tipo de discriminación en el certamen de Nuestra Belleza México y deja a sus abogados los problemas a raíz que a finales del año pasado, una concursante en Puebla fue destituida de la corona y denunció que se debió a sus rasgos.



“Los abogados están atendiendo los detalles”, expresó Jones, quien lleva a cargo de la institución cerca de 23 años. “Son muchos años de trabajo en los que la gente conoce lo que hemos hecho y lo que representamos para la realización de las metas de tantas jóvenes que han pasado por aquí. La llanta que más rechina es la que menos sirve, seguimos trabajando por las chicas que verdaderamente ven en esto una oportunidad de desarrollo y crecimiento; por eso hemos ganado crecimiento y credibilidad”, dijo.



Después de estar cinco meses recorriendo el país ya están listas las 32 participantes que este año competirán en Nuestra Belleza, que tendrá su gran final el próximo 11 de marzo a las 20 horas en una transmisión en vivo desde el Foro 5 de Televisa San Ángel.



Con apoyo de un padrino y conducido por Héctor Sandarti, las jóvenes se afrontarán a algunas pruebas para además de su belleza demostrar su valentía y personalidad. Para este 2017 algunos Estados tienen dos participantes como son el caso de Querétaro, Sinaloa, Baja California y Jalisco.



“Hemos incluido pruebas diferentes para las chicas. Tuvimos una pasarela sin maquillaje, las sacó de onda, pero es algo que la gente pide mucho, que sean bellas naturales; tenemos también el reto deportivo y diferentes toques. No debemos perder de vista que es un concurso de belleza y debemos seguir los parámetros y lineamientos que nos marcan las licencias de concursos internacionales y que no podemos salirnos”, indicó.



La ex concursante Kristal Silva y el actor Agustín Arana llevarán la batuta de la previa denominada La Belleza Cuesta, que tendrá lugar en Las Estrellas el 4 de marzo a las 22 horas. Una producción de entre 350 y 400 personas a cargo por primera vez de Nino Canún.



Entre los cambios se incluye el logotipo, las animaciones, el manejo del escenario y la dinámica con el público.



“(Lo que hace falta internacionalmente) es que los jueces le den la oportunidad a México de demostrar. Este año con Cristal teníamos una participante que lo tenía todo: personalidad, belleza, presencia en el escenario, facilidad de comunicación, desenvolvimiento. La chica francesa es una gran ganadora e hizo una gran competencia, pero la nuestra tenía todo para estar a ese nivel. Que se den cuenta de la belleza, la capacidad y la calidad de la mujer mexicana”, señaló Jones.