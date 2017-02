¿Por qué el Óscar de Casey Affleck resultó polémico?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El triunfo de Casey Affleck como Mejor actor en la entrega 89 del Oscar no fue una sorpresa. El protagonista de “Manchester by the sea” era el favorito para obtener el premio.



Sin embargo, el premio a Affleck resultó polémico por las acusaciones de abuso sexual que enfrentó en el pasado.



Dos mujeres que trabajaron con él lo señalaron por acoso sexual y abuso, antecedente que no pesó entre los miembros de la Academia para otorgarle el galardón.



Los hechos ocurrieron en 2010, cuando Affleck filmaba la cinta “I'm still here”. Amanda White y Magdalena Gorka trabajaban como productora y directora de fotografía, respectivamente.



Affleck dirigió en esa cinta a Joaquin Phoenix. En ese entonces Casey estaba casado con Summer Phoenix, la hermana de Joaquin.



White declaró a “The Daily Beast” que filmar con Affleck fue una pesadilla. Dijo que Casey se refería a las mujeres como “vacas”, que le sugirió que, por su edad, se embarazara y pidió a un técnico que le enseñara el pene. Además alardeaba de sus hazañas sexuales.



También aseguró que una noche no pudo regresar a su habitación porque Phoenix y Affleck estaban encerrados teniendo sexo con dos mujeres.



La gota que derramó el vaso fue cuando Affleck le pidió que compartieran habitación de hotel, pero como ella se negó, el actor comenzó a mandarle mensajes telefónicos agresivos. Por ello pidió ante un tribunal de Los Ángeles dos millones de dólares.



El caso de Magdalena Gorka fue similar. Dijo que el rodaje fue “el más traumático de su carrera”.



Comentó que Affleck y otros miembros de la producción hablaban abiertamente de tener actividad sexual con ella. El punto culminante fue cuando todo el equipo tuvo que dormir en un departamento y a mitad de la noche ella se despertó y se dio cuenta que Affleck estaba acostado junto a ella, portando sólo ropa interior y una camiseta. Su rostro estaba muy cerca al de ella, pues notó su aliento a alcohol.



Cuando le pidió que se fuera, él le preguntó por qué y salió de la habitación muy molesto.



Brie Larson, la encargada de premiar a Casey Affleck en los Oscar y famosa por su apoyo a víctimas de abusos, cumplió con su labor de entregarle el premio pero no le aplaudió. Lo mismo ocurrió en los Globos de Oro.



Parece que los estándares en Hollywood no son los mismos, pues “The Birth of a Nation” se perfilaba el año pasado como una de las favoritas en la temporada de premios hasta que revivió la polémica de que su director, Nate Parker, enfrentó un caso de violación en los años 90.



Nate Parker, afroamericano, fue acusado de violar en 1999 a una joven. Aunque fue absuelto, el antecedente fue suficiente para que Hollywood no tomara en cuenta su película, que había cosechado elogios durante el año pasado.