Enaltecen la cultura mexicana en cortometraje

MEXICALI, Baja California(GH)

Con ‘Elvira y Fadoul’, se busca enaltecer las costumbres mexicanas que poco a poco se van olvidando.



Esa es la premisa con la que Adrián Rodríguez, dirigió y escribió el cortometraje mexicano, basado en las actividades tradicionales mexicanas del tratamiento del cacao y el trueque.



Elvira, una mujer vieja, vende semillas de cacao en un pequeño poblado, aunque nadie jamás le compra. Poco a poco se queda sin esperanza. Entonces, Fadoul, un barrendero, le regala un poco de semillas y a cambio Elvira le muestra el secreto del chocolate.



“México poco a poco se está olvidando de sus tradiciones más brutas, más autenticas y siento yo que regresar a la vida ese tipo de cosas hace que cada uno de los mexicanos podamos recordar lo importante que era el cacao antes y de la época prehispánica eran las monedas”.



“Lo interesante de este corto es que está hecho con marionetas de tamaño real, fabricadas por la actriz Carolina Pimentel”, compartió el director en entrevista para este diario.



Rodríguez agregó que la tendencia de querer mostrar al mundo las tradiciones mexicanas a través del cine es una gran oportunidad para no olvidar lo especial que es el país culturalmente.



“Se me hace mágico, México tiene mucho que ofrecer, somos un país extremadamente cultural de muchas raíces tradicionales, muchas costumbres bonitas y lo más importante es que México se dé a conocer en el mundo por eso y no por sus otros problemas”, comentó.



Finalmente, explicó que actualmente la industria del cine en México está mostrando cada vez más talentos innovadores que podrían poner el país en alto.



“México se debe posicionar como potencia creativa entre los países más altos del mundo, ¿tenemos muchos problemas económicos? sí, pero creo que podemos contrarrestarlos con grandes ideas”, culminó.