Bruno Mars gana Grammy de grabación del Año

NUEVA YORK, EU(El Universal)

El cantante Bruno Mars obtuvo también el Grammy de Grabación del Año.



Fue reconocido por su trabajo en "24K Magic".



En la misma categoría estaban nominados Childish Gambino por "Redbone", Luis Fonsi y Daddy Yankee por "Despacito", Jay-Z por "The Story of O.J" y Kendrick Lamar por "Humble".



Minutos antes en la gala había triunfado en la categoría de Canción del Año por "That’s What I Like".