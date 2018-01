Bruno Mars derrota a "Despacito" en Canción del Año de los Grammys

NUEVA YORK, EU(El Universal)

El cantante Bruno Mars obtuvo la noche de este domingo el premio de Canción del Año, gracias a "That’s What I Like".



En la categoría competía también "Despacito", tema de Luis Fonsi que se hizo mundialmente famoso.



Edemas de Mars, la canción "That’s What I Like" fue compuesta por Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.

"Un aplauso para todos ellos", pidió Mars al recibir el premio.

La gala fue abierta por Kendrick Lamar, quien lleva hasta ahora cinco premios.