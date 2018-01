Thalía expresa su felicidad con groserías

(El Universal)

¿Quién se puede resistir a una buena comida? Thalía no le dijo que no a la alegría y demostró que "nada me hace tan feliz" como unos molletes.



Tanto la emociona este platillo que su reacción fue un expresivo "¡No mam...!" poco antes de clavarle una buena mordida. Incluso explicó cómo es que hay que ponerle pico de gallo: "Lo que se hace es un canal en medio y ahí es donde se mete el jugo", detalló en un video que compartió en su cuenta de Instagram.



La actriz y cantante mexicana se mostró sonriente ante este bocadillo que le obsequió su amiga Yolanda Andrade en pleno vuelo. "¡Mollete pal’cachete!!!. Solo tú @yolandaamor eres capaz de sorprenderme con lo que me da felicidad. ¡Amigas eternas! ¡Te amoooooo!", escribió Thalía en el video, que reúne ya más de dos millones de reproducciones y más de 2 mil comentarios de sus fans.