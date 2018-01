Lo blanco y negro de José Alfredo Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El día que José Alfredo Jiménez escribió "Yo debí enamorarme de tu madre", lo hizo sobre un pedazo de papel de baño.



Su esposa Alicia Juárez le preguntó por qué lo había hecho así y la respuesta fue inesperada.



"Sencillo, si no me gusta, lo uso", escuchó de parte del cantautor.

En otra ocasión, el autor de "El Rey" debió soportar el robo de su auto con sus trajes y botones de oro puro, por parte de una banda organizada.



¿Algo más? Una discusión que terminó en violencia, con las manos del cantautor estrellándose en el rostro de la mujer que amaba.



Todo esto se le en el libro Cuando viví contigo, basado en entrevistas realizadas a Alicia Juárez, su vida y quien falleció el año pasado, por parte de las narradoras Gabriel Torres Cuerva y Gina Tovar.



"Ella nos dijo que quería sacarlo de las cantinas y hacerlo un ser humano, que la gente supiera cómo era y componía; le interesa mostrar cómo era ese hombre, con lo bueno y lo malo, para que no creyeran nada más lo iba a exaltar", cuenta Gina.