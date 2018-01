Lupita Jones busca actitud y compromiso

TIJUANA, Baja California(GH)

Empoderar a la mujer, ayudarlas a saber que hay algo después de Miss Universo o de otro certamen de belleza, de que sean más productivas que bonitas, es lo que ahora Lupita Jones busca en las siguientes reinas en Mexicana Universal.



En su visita a Tijuana, la directora del concurso destacó que el ajuste que tuvo Miss Universo el año pasado, servirá para darle a la mujer el lugar que se merece y sobre todo, cambiar la visión que hay hacia los certámenes de belleza.



“No queremos ver únicamente la mujer más bella, la más bonita, que sea una muñequita, no”, enfatizó, (pero) si la niña no tiene un contenido poderoso para compartir, no va a ser nada en Miss Universo”.



Así que por muy hermosa que sea, su equipo de trabajo buscará esta construcción de la persona y hará un gran énfasis en la labor interior de cada una.



“Por eso mi insistencia en por qué esa carrera, qué es lo que quiere lograr, la niña con el medio ambiente, que sean propositivas, que no sean reinas de belleza de dientes para afuera, eso ya no funciona en estos concursos”, recalcó.



Con actitud relajada

Con una figura delgada, de buen humor, hábil para responder, la mexicalense de 50 años de edad recalcó que para lograr esto también es importante la actitud.



“Hay cosas que mencionaba que no les puedes dar por mucho que la entrenes a las niñas, cuestiones técnicas, caminar, maquillarse, peinarse, vestuario, pero hay cuestiones de actitud que por más que las prepares no hay manera.



“Pero si la chava no le enseñas a leer o a empaparse de información de qué va hablar, si no se cultiva en el conocimiento de qué va hablar, todo eso tiene que ver con la actitud, con el compromiso, muchas veces me he topado con esos bloqueos”, sostuvo.



Compromiso y exigencia

Y en ese tema, dijo ya no dejarse de sus detractores, quienes la señalan, de dura y exigente, pues a final de cuentas es su tarea, pero más que todo el compromiso principal lo tiene quien finalmente se pone frente al micrófono a representar al País.



“Este nivel de exigencia, el llegar a una plataforma como Miss Universo, no puede ser menos, muchas de la chicas llegan diciendo: es que este es mi sueño, para lograr los sueños hay que trabajar”, consideró.



La ex Miss Universo 1991 dijo que no cree que haya algún bloqueo para lograr una tercera corona, pues ella está contenta en cuanto a la honorabilidad y transparencia de la selección de las ganadoras.