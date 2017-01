Lucah de estreno

MEXICALI, Baja California(GH)

La vida de Carlos Colosio y Luis Huerta ha cambiado, tienen giras por el país, la gente los reconoce en la calle y su sueño es parte de su realidad diaria; sin embargo conservan su esencia norteña que aseguran los hace ser alivianados y muy luchones con sus planes.



Con su dueto llamado Lucah, han destacado en la escena pop en español y se convirtieron tendencia en redes sociales a raíz de sus interpretaciones de ‘covers’ y temas de regional mexicano convertidos en baladas.



Ahora, el destino trazado para los originarios de Hermosillo, Sonora, les trae como resultado un disco bien planeado producido en San Diego California y que traerá influencias de la música y personajes que los han inspirado.



“Los de Reik nos hicieron muy buenos comentarios, nosotros siempre los hemos admirado mucho y eso es un honor que ellos nos apoyen con sus temas, nos dijeron que vamos bien y que no aflojáramos que fuéramos por mas”, comentó Carlos vía telefónica con este periódico.



Una de las razones porque creen que Lucah prospera es porque ésta comenzó por la amistad y por el hobbie de la música, compartió Carlos y además siente que la amistad con Luis es auténtica por ello no tienen ningún tipo de roce o desacuerdo, todo lo solucionan con “Carrilla” y a seguir trabajando.



“Nos gusta hacer música y letras que hablen de amor y de cosas cotidianas, Luis siempre llora con la música romántica (risas) por eso le cae bien a la gente, las canciones de amor te dan desahogo, eso nos gusta”, comentó el joven de 21 años.



A la par de sus actividades y viajes, ambos no dejan la escuela asegura Carlos, están estudiando a través de Internet las carreras de Administración y Mercadotecnia.



“Tenemos muchos sueños, pero en sí el Auditorio Nacional representa una de nuestras metas este año”, añadió el integrante de Lucah.



Durante estos meses ambos disfrutarán la cercanía con sus seguidores y estarán en varias ciudades de la República incluyendo esta región para presentar su show completo, por lo que invitaron a consultar más detalles a través de sus redes sociales con el nombre LucahOfficial.